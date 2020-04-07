Пекин, , 04:59 — REGNUM Центральный паритетный курс китайской валюты укрепился на 165 базисных пунктов к доллару США, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Курс китайской валюты составил 7,0939 юаней за доллар США. При этом, 2 апреля китайская валюта просела до 7,0995 юаней за доллар США, уступив целых 224 базисных пункта.

Напомним, что курс юаня к доллару базируется на средних ценах, предлагаемых маркетмейкерами до открытия межбанковских торгов каждый рабочий день.

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