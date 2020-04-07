Якутск, , 04:51 — REGNUM Жители регионов Дальнего Востока уже заключили 6178 договоров на «дальневосточную ипотеку» на общую сумму около 21,5 млрд рублей. Количество поданных заявок — почти 23 тыс. Средний размер кредита — 3,47 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

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«Интерес дальневосточников к возможности приобретения жилья в ипотеку под 2% сохраняется», — сказал генеральный директор АРЧК Сергей Ховрат.

По количеству заявок лидирует Якутия — подано более 7 тыс. заявок, уже одобрено около 4 тыс., остальные — на рассмотрении. На данный момент заключено 1643 договора на 6,4 млрд рублей.

В Приморье выдано 1665 льготных кредитов на 6 млрд рублей.

В Бурятии заключён 791 договор, в Хабаровском крае — 719, в Приамурье — 509 договоров.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Дальнего Востока, оформившим льготную ипотеку под 2% годовых, в случае заражения коронавирусом окажут поддержку.