Южно-Сахалинск, , 04:06 — REGNUM Предпринимателей Сахалина и Курил в период пандемии COVID-19 поддержат на 1 млрд рублей. Такова, в общей сложности, сумма налоговых послаблений и мер поддержки, которые станут доступны островным предпринимателям, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Для помощи бизнесу на островах разработаны новые административные и финансовые меры.

С 7 апреля на Сахалине введён режим повышенной готовности. Экономическая деятельность приостановлена по 88 направлениям. Это, преимущественно, малый и средний бизнес — кафе, рестораны, парикмахерские и прочее.

В числе мер — снижение ставок по займам от Сахалинского фонда развития предпринимательства. Предприниматели могут получить до 5 млн рублей на открытие и развитие своего дела. Ставка сейчас составляет 5%-6% годовых, в рамках мер поддержки составит 2%-3% годовых.

Предприниматели смогут брать и беспроцентные займы в банках для выплаты зарплаты. В течение апреля Облдума снизит ряд налогов для предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине создают кассу взаимопомощи для поддержки людей. Оказавшихся в сложной ситуации в период пандемии.