Москва, , 03:55 — REGNUM Развитие Дальнего Востока и Арктики 6 апреля обсудили президент РФ Владимир Путин, полпред в ДФО Юрий Трутнев и глава Минвостокразвития Александр Козлов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт Кремля.

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По словам Юрия Трутнева, на Дальнем Востоке с господдержкой реализуется 2283 проекта.

«Общий объём уже состоявшихся инвестиций превысил триллион, сегодня 1160 миллиардов. В основном это средства инвесторов, на каждый рубль бюджетных вложений приходится 22,5 рубля средств частных инвесторов. Темпы роста промышленности на Дальнем Востоке по итогам прошлого года — 6 процентов. Уже пять лет они вдвое выше, чем в среднем по стране», — отметил вице-премьер.

За три года инвестировали 93 млрд рублей. Построено уже 300 объектов, более 200 — реконструировано.

Продолжается работа по программе «Один гектар». Уже почти 80 тыс. человек получили участки. В среднем на оформление уходит 34 дня.

Что касается Арктики, Юрий Трутнев сказал, что идёт подготовка системы преференций по Арктической зоне. Законопроект разбит на две части. Первая — проекты по добыче углеводородного сырья, вторая часть — проекты в области углеводородного сырья на шельфе, производство сжиженного природного газа, газохимия и другие недобычные проекты. Данная система преференций даст толчок развитию Арктической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин поручил правительству РФ за два месяца рассмотреть и утвердить Национальную программу социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года.