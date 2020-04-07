Курган, , 03:47 — REGNUM В Курганской области сделали послабление для предприятий малого и среднего бизнеса, разрешив им работать в период режима всеобщей изоляции в связи с пандемией коронавируса. Это химчистки, клининговые компании, ремонта бытовой техники и другие, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Остаются закрытыми кафе и рестораны, некоторые магазины промышленных товаров, парикмахерские и косметические салоны, бани и сауны и другие предприятия.

Но перечень работающих с 6 по 12 апреля организаций расширен. В список предприятий, которые также могут продолжить работу, вошли автомойки, салоны ритуальных услуг, нотариальные, адвокатские, строительные и проектные фирмы.