Саратов, , 03:28 — REGNUM Арбитраж Саратовской области вернул истцу банкротное заявление, поданное к застройщику — ООО «Специализированный застройщик «Липки 2020». Иск был возвращён заявителю из-за недочётов, но это не лишает его права, устранив их, повторно подать претензии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Среди причин, послуживших основанием для возвращения искового заявление, — нарушение порядка уведомления о намерении обратиться в суд с банкротными претензиями, а также отсутствие документа, подтверждающего уплату госпошлины.

Истец предлагал ввести в отношении компании процедуру наблюдения, утвердив временным управляющим должника Михаила Маркина — члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа» из Москвы.

Напомним, во второй половине марта 2020 года в суд поступил иск от частного лица к застройщику, который возводит саратовский жилой комплекс ЖК «Прометей» на улице Рабочей 45А. Сдать объект должны во второй половине 2021 года. Он представляет собой 18-этажную высотку почти на 300 квартир. Компания-застройщик создана в 1998 году и ее основным владельцем является ООО «Лепта» (конечный бенефициар — Яков Стрельцин). В качестве обоснования банкротного иска фигурировала сумма почти в 1 млн рублей.