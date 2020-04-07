Вашингтон, , 02:37 — REGNUM Соединенные Штаты еще не решили, станут ли они сокращать добычу нефти или нет, заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Это решение, которое мы должны принять. Может, мы примем его, а, может, и нет», — заявил Трамп.

При этом американский президент отметил, что пока к нему официально никто не обращался с подобным запросом. Он предположил, что снижение объемов добычи нефти может произойти из-за снижения спроса на мировом рынке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее источник агентства Bloomberg заявил, что США и Канаду не приглашали на совещание стран ОПЕК+ на переговоры по сокращению уровня добычи нефти. При этом Трамп заявлял, что его не волнуют дела ОПЕК, и США введут при необходимости заградительные пошлины на нефть.

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