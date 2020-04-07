Маргарита Князева, 7 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Электронная торговля может стать спасательным кругом для многих предпринимателей в ближайший месяц. Так считает вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП РФ) Максим Фатеев, который рассказал ИА REGNUM как о сложностях в этом сегменте рынка, так и выгоде его развития с точки зрения бизнеса и государства.
ИА REGNUM: Недавно в ТПП РФ был создан Совет по развитию электронной коммерции. Почему именно сейчас этому направлению стало уделяться особое внимание?
— Идею о создании соответствующего Совета мы обсуждали ещё в 2019 году, общались с участниками рынка, экспертами, но процедурно всё было оформлено в середине марта, что совпало с распространением коронавируса в России. Сейчас, в ближайший месяц, как мы знаем, именно электронная торговля будет иметь преобладающую долю на рынке и может стать тем самым спасательным кругом для многих предпринимателей.
Учитывая и без того высокий интерес предпринимателей к данной сфере, а также понимая те сложности и барьеры, с которыми сталкивается данный сегмент рынка, и было принято решение о создании Совета. Возглавил его Алексей Фёдоров, ранее несколько лет руководивший Ассоциацией компаний интернет-торговли, да и, в общем, известный и уважаемый эксперт в этой области.
ИА REGNUM: Коронавирус стал толчком для интернет-торговли? Для всей или только в отдельных сферах вроде продуктов питания?
— Все мы понимаем такую дефиницию как «качество жизни», и даже в экстремальных ситуациях необходимо сохранять её на самом высоком уровне. Дело не в том, что в период карантина гражданину может срочно понадобиться условный аэратор для вина, а в том, что невозможность получить необходимую вещь формирует некоторую социальную напряженность и волнения.
ИА REGNUM: В состоянии ли интернет-магазины обеспечить реализацию подобных потребностей?
— С современным развитием IT-решений, интернет-магазинов, маркетплейсов подкреплённым налаженной логистической системой, все эти вопросы можно закрыть. То есть e-commerce в России развита достаточно хорошо и у неё есть некий запас ранее невостребованного потенциала, который как раз сейчас может быть использован.
ИА REGNUM: Вы хотите сказать, что во время карантина всё покупают онлайн?
— Не всё, но интернет-торговля растёт на фоне пандемии не в арифметической, а в геометрической прогрессии.
ИА REGNUM: Заметно, что ретейлеры теперь резко перешли в онлайн. Как Торгово-промышленная палата России участвовала в развитии интернет-торговли?
— Мы формируем консолидированное мнение бизнеса. Предложение разрешить интернет-торговлю всеми видами товаров содержалось среди инициатив о поддержке бизнеса в связи с коронавирусом, которые мы направили на имя председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В частности, мы предлагали дистанционную торговлю всеми видами товаров и работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме на период пандемии.
Ранее, в марте, ТПП РФ направила первому вице-премьер-министру РФ Андрею Белоусову около 40 предложений в пакет мер Правительства РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства.
Среди предлагаемых мер значились отсрочка по уплате налогов малому бизнесу во все уровни бюджетов на шесть месяцев, снижение НДС до 10%, запрет блокировки банковских счетов за исключением судебных приказов и постановлений судебных приставов, отмена всех плановых и внеплановых проверок бизнеса и другие.
ИА REGNUM: Предложения поддержали?
— Конечно. Согласно Распоряжению Правительства РФ, пункты выдачи заказов и курьерские службы, которые обеспечивают граждан товарами первой необходимости и продуктами, имеют право на работу в нерабочие дни. Но не всё так радужно для e-com.
ИА REGNUM: А что не радужно? Какие обнаружились сложности в сложившихся условиях?
— Злоупотребления на местах. Смотрите, e-com, это же не просто сайт. Это склады, это ПВЗ, это логистика. Большинство предпринимателей обращаются в ТПП РФ с проблемами. Например, из последнего, — что курьеров останавливают и уведомляют о том, что для осуществления доставки необходимо иметь специальные пропуска.
Пункты выдачи заказов (ПВЗ), вопреки распоряжению Правительства РФ, региональные власти закрывают. Таким образом, интернет-торговля в ряде регионов фактически блокирована.
Такая ситуация сложилась в Краснодаре, Чеченской республике, Астрахани, Мурманске, Южно-Сахалинске, Татарстане. Даже несмотря на то, что крупнейшие интернет-площадки в добровольном порядке установили единые стандарты работы ПВЗ, которые предусматривают бесконтактную выдачу посылок, ограниченный доступ покупателей и прочее.
ИА REGNUM: Какие меры вы предпринимаете в подобных ситуациях?
— Вступаем в переговоры с руководством регионов, подключаем местный бизнес, который обозначает существующие проблемы из первых уст, в большинстве случаев нам удаётся найти понимание с региональными властями, а это и есть главная задача ТПП РФ — диалог между бизнесом и властью.
ИА REGNUM: А что даст бизнесу разрешение на работу ПВЗ?
— Позволит замедлить сокращение оборота малых и средних компаний до 10%. На самом деле, нет ненужной помощи бизнесу. Каждая незначительная с первого взгляда преференция спасает сотни предпринимателей от банкротства. Но нужно не забывать и о втором вопросе, который уместно задать — а что получит государство?
А государство получит возможность обеспечивать в столь напряжённый момент граждан не только товарами первой необходимости без ущерба их жизни и здоровью, а также получит понимание того, что растущая электронная торговля сможет создать дополнительные рабочие места.