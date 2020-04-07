Москва, , 01:29 — REGNUM Российские железные дороги (РЖД) с 7 апреля временно отменили 53 поезда дальнего следования в связи со снижением пассажиропотока, вызванным эпидемиологической ситуацией, сообщили в пресс-службе компании.

Изменения коснулись, в том числе нескольких «Сапсанов», курсирующих между Москвой и Санкт-Петербургом.

Кроме того, сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования «Федеральной пассажирской компании» («дочка» РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

В компании заверили, что пассажироперевозки по отменённым направлениям будут немедленно возобновлены в полном объёме при улучшении ситуации и повышении спроса на них.

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