Вашингтон, , 23:53 — REGNUM США и Канаду не пригласили на совещание стран ОПЕК+ в формате видеоконференции, которое назначено на 9 апреля. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Напомним, что в последние дни идут интенсивные переговоры между нефтедобывающими странами относительно возможности заключения нового соглашения о сокращении уровня добычи нефти.

Точные параметры предлагаемого соглашения пока не известны. Однако президент России Владимир Путин заявил, что Москва согласна на общее сокращение добычи нефти всеми участниками соглашения на 10 млн баррелей в сутки. При этом Путин подчеркнул, что Россия согласна сокращать добычу не от нынешнего задранного уровня, а от того, который был до начала обвального падения цен на нефть.

По неподтвержденным данным, Россия настаивает на участие в соглашении США, однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уже заявил, что его совершенно не волнуют дела ОПЕК, и если потребуется, он введет такие заградительные пошлины на нефть, что цена внутри США поднимется до нужного нефтяникам уровня.