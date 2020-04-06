Лондон, , 23:51 — REGNUM Нефть марки Brent отыграла часть потерь к завершению торговой сессии 6 апреля, однако нефть WTI все ещё находится в минусе примерно на 7%.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подешевели на 85 центов (2,49%), до $33,26 за баррель. Дневной диапазон Brent — от $30,68 до $34,24 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на $2,00 (7,06%), до $26,34 за баррель. Диапазон сессии WTI составил $25,41 — $28,24 за баррель.

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