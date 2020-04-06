Вашингтон, , 23:46 — REGNUM Указ о коммерческом освоении лунных ресурсов подписал американский президент Дональд Трамп, сообщили 6 апреля в пресс-службе Белого дома.

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».

Подчёркивается, что Вашингтон не считает космос «всеобщим достоянием» и планирует «стимулировать международную поддержку добыче и использованию ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц».

В указе Трампа сказано, что американская сторона не признаёт принятое Генассамблеей ООН Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г.

Напомним, в четвертом пункте Соглашения о деятельности государств на Луне и других небесных телах от декабря 1979 г. заявлено, что «исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран».

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