Ашхабад, , 23:37 — REGNUM Из-за сложной экономической ситуации президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Шамухаммету Дурдылыеву пересмотреть планы по возведению новых многоквартирных домов, которые планировали сдать в эксплуатацию ко дню празднования 25-летия нейтралитета страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Туркменский лидер отметил, что чиновник должны представить на его рассмотрение обновленную строительную программу уже на ближайшем заседании правительства.

При этом Бердымухамедов отметил необходимость продолжить возведение энергетического кольца внутри страны, а также не останавливать строительство электроэнергетической линии между Туркменией, Афганистаном и Пакистаном.

Президент Туркмении поручил вице-премьеру активнее заняться поиском дополнительных инвестиций в этот проект, а также в строительную и промышленную отрасли страны.

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