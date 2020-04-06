Москва, , 23:09 — REGNUM Правительство Российской Федерации намерено запретить импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого моторного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Сообщается, что Министерство энергетики выступило с данной инициативой, и профильный вице-премьер Юрий Борисов это предложение поддержал. В самом Минэнерго и канцелярии Борисова эту информацию комментировать не стали.

Источники утверждают, что запрет будет введен в самое ближайшее время, но сперва компаниям просто объявят это решение, юридически оно будет оформлено позднее — как только выйдет соответствующее постановление правительства.

Напомним, что в России стоимость моторного топлива не зависит от мировых цен на нефть. Связано это с особенностью налогообложения нефтяной отрасли, а также с наличием механизма ценового демпфера. Суть этого демпфера в том, что когда экспортная цена бензина и дизтоплива выше внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены будут выше экспортных, то нефтяники поделятся с государством частью своей сверхприбыли.