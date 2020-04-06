Москва, , 22:44 — REGNUM Розничная сеть спортивных товаров «Спортмастер» на время закроет все свои магазины, сообщает 6 апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в компании.

По информации издания, ритейлер предложил своим сотрудникам трудоустроить их в другие сети, а тем, кто не сможет трудоустроиться — выплатить денежные средства в размере одного минимального размера оплаты труда (12 130 рублей).

Собеседник издания отметил, что у уволенных сотрудников «будет возможность вернуться в «Спортмастер», как только заработают магазины после снятия режима повышенной готовности».

Официально в «Спортмастере» пока не подтвердили данную информацию.