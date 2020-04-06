Москва, , 22:28 — REGNUM «Альфа-банк» прекратил выдачу потребительских и ипотечных кредитов работникам отраслей, наиболее пострадавших от коронавирусной пандемии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Как уточняется, со 2 апреля банк прекратил выдачу кредитов (в том числе по уже одобренным заявкам) работкам сфер транспорта и логистики, негосударственного здравоохранения и негосударственного дополнительного образования, туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса, спорта, развлечений и организации мероприятий.

Уточняется, что указанные ограничения распространяются также на созаёмщиков, участвующих доходом.

В «Альфа-банке» пояснили, что данная мера предпринята с целью «защитить клиентов от чрезмерных кредитных рисков», отметив, что «если клиент из-за экономических трудностей не сможет выплачивать кредит, пострадают обе стороны сделки».