Пекин, , 22:25 — REGNUM Отчёт, опубликованный китайской компанией Manbang Group, одной из ведущих платформ грузовых перевозок, свидетельствует о быстром восстановлении грузового транспортного сообщения в стране и росте его масштабов, сообщает 6 апреля Синьхуа.

За март уровень и объемы активности перевозчиков грузов увеличились на 47% по сравнению с февралём, а объём заказов вырос почти на 90%. На 83% в годовом исчислении возросли масштабы сельскохозяйственных перевозок, удельный вес которых на платформе превысил 11%.

Отмечается, что важнейшим грузом стал уголь, на котором работает значительная часть китайской энергогенерации.

Напомним, что на платформе Manbang Group, базирующейся в городе Гуйян, административном центре юго-западной провинции Гуйчжоу, зарегистрированы более 9 млн пользователей из 300 городов Китая.