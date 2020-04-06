Бишкек, , 22:10 — REGNUM В апреле 2020 года всем пенсионерам в Киргизии пенсии будут доставлять на дом сотрудники госпредприятия «Кыргыз почтасы», чтобы находящиеся в группе риска пожилые граждане не подвергались опасности заразиться коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По данным соцфонда республики, в стране насчитывается более 670 тысяч пенсионеров, из которых 55% получают пенсии через различные банковские учреждения, а остальные 45% — в местных почтовых отделениях.

Ранее получатели пенсий по почте приходили сами в почтовые отделения по графику и получали свои пенсии. Однако теперь, в связи со сложившейся ситуацией, сотрудники «Кыргыз почтасы» доставят пенсии каждому пенсионеру на дом.

Пенсионерам, не имеющим доступ к банкоматам, пенсии также будут доставлять почтовые работники путем выплаты через POS-терминалы «РСК Банка» и «Айыл Банка».

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