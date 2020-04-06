Москва, , 21:51 — REGNUM Министерство сельского хозяйства России оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не фиксирует резкого повышения цен на эту продукцию. Об этом сообщили 6 апреля в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе подчеркнули, что объёмы производства сахара в России в последние годы превышают потребление, в связи с чем производителями накоплены значительные запасы. Отмечается также, что в 2019 году на фоне рекордного урожая сахарной свеклы цены на сахар на внутреннем рынке упали до семилетнего минимума.

По оперативным данным Минсельхоза, средняя цена на сахар у производителей за минувшую неделю снизилась на 1,8% и по состоянию на 6 апреля составила 24,81 рубля за килограмм, что на 26,3% ниже показателя на аналогичный период 2019 года.

Рост цен на сахар от сельхозтоваропроизводителей в условиях повышенного спроса, по мнению Минсельхоза, является «корректировкой по отношению к уровню предыдущих лет, которая позволит участникам рынка выйти на необходимый уровень рентабельности».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительские цены на сахар-песок в России в марте выросли в среднем на 13,5%. При этом в 23 регионах он подорожал на 16,1% и более. Самый значительный рост цен отмечен в Чувашии — на 27,5%, Алтайском крае — на 26,2%.

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