Москва, , 21:29 — REGNUM Производитель грузовиков «КамАЗ» оценил убытки, понесённые за неделю простоя, в 2 млрд рублей. Об этом сообщил 6 апреля генеральный директор компании Сергей Когогин.

«Одна неделя простоя — два миллиарда убытков. То есть мы ничем от других не отличаемся: стоять — это очень дорого», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, «КамАЗ» приостанавливал конвейер на нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, объявленную президентом России Владимиром Путиным в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

Несмотря на продление нерабочего режима в стране, «КамАЗ» объявил о возобновлении производства с 6 апреля, поскольку компания включена в федеральный перечень системообразующих предприятий, которым разрешено продолжать работу.