Душанбе, , 21:28 — REGNUM В 2020 году правительство Таджикистан планирует за счёт повышения производственных мощностей ГЭС и ТЭЦ страны увеличить производство электроэнергии в до 21 млрд кВт•ч. Об этом сообщаетисточник «Авеста» в профильном ведомстве энергетического сектора страны.

За январь-февраль 2020 года в Таджикистане произведено более 3,9 млрд кВт•ч электроэнергии, что в сравнении с аналогичным периодом 2019 года больше на 3,6%. При этом из указанного объёма электроэнергии на ГЭС страны приходится более 3,3 млрд кВт•ч.

По предоставленной источником информации, за 2019 год в Таджикистане было произведено свыше 20,6 млрд кВт•ч электроэнергии, из которых 19,1 млн кВт•ч и 1,5 млрд кВт•ч электроэнергии соответственно было выработано на ГЭС и ТЭЦ страны.

При этом в 2018 году общий объём произведённой электроэнергии был ниже на 4,7%.

Отмечается, что за двенадцать месяцев 2019 года казна Таджикистана пополнилась на 91,3 млн долл. за счёт экспорта электроэнергии в соседние страны: Узбекистан, Афганистан и Киргизию.