Москва, , 09:00 — REGNUM Вспышка коронавирусной инфекции оказалась тем самым черным днем российской экономики, к которому правительство России якобы так долго готовилось. Однако, несмотря на колоссальные резервы, власти страны не спешат тратить их на поддержку бизнеса и граждан. Напротив — продолжают закручиваться налоговые гайки, а ключевая ставка Банка России не понижается. В итоге российские производственники работают в нечеловеческих условиях. Об этом и о том, как исправить столь плачевную ситуацию, корреспондент ИА REGNUM поговорил с лидером «Партии Дела» Константином Бабкиным.

Как вы и «Партия Дела» оцениваете экономическую ситуацию, сложившуюся в стране? Можно ли говорить о том, что положение дел стало критическим?

Ощущения уже наступившей катастрофы пока нет, но вместе с тем положение дел очень непростое и весьма неопределённое. Неопределённость вызвана тем, что пока непонятно, что будет делать правительство, сколько продлится карантин и как новая ситуация повлияет на экономическую политику, на решения власти в плане налогов, деятельности Центрального банка РФ. Кроме того, на экономику влияет то, что миллионы людей сидят по домам, а многие из этих миллионов получают заработную плату на сдельной основе. Я говорю о фитнес-тренерах, учителях, торговцах, перевозчиках. У них семьи, дети, кредиты, ипотека. И если карантин продлится больше месяца, то ситуация действительно может стать критической. Пока много вопросов, но очень мало ответов.

А какие сигналы должны поступить из правительства России, чтобы неопределённости стало меньше?

Нужно, чтобы они в целом вели более разумную экономическую политику, нацеленную на поддержку реального сектора нашей экономики. Нам около 20 лет говорили, что мы копим кубышку — стабилизационные фонды, фонды национального благосостояния, запасы Банка России, и что это всё нужно на чёрный день. Эти запасы, как нам обещали, позволят пережить любой кризис. Но сейчас мы видим, что правительство опять начинает закручивать гайки и щедрости не проявляет. Мы не слышим ни про снижение налогов, ни про снижение ключевой ставки. В Германии на борьбу с коронавирусом направлено $1,4 трлн, а в России — $3,9 млрд. Ничтожная часть бюджета. По две тысячи рублей на каждого гражданина. Супержадность нашего правительства никуда не исчезла, и она входит в противоречие с теми декларациями, которые звучали прежде.

А чёрный день между тем уже настал?

Да, он наступил, но запасы на поддержку экономики никто не тратит. Правительство РФ фактически не поддерживает ни бизнес, ни граждан. Слова у него расходятся с делом, а экономическая политика не очень адекватная. Это и создаёт неопределённость. Хочется, чтобы слова, ранее сказанные, подтверждались делом. Хотелось бы, чтобы Набиуллина, Силуанов, Мишустин выступили и сказали, что в России наконец-то перестали душить бизнес, снизили налоги, обнулили ключевую ставку и начали его поддерживать на внутреннем и внешнем рынках. Это бы вызвало оптимизм, люди смогли бы спокойно переждать карантин и подготовиться к плодотворной работе, которая начнётся после. Но пока поводов для какого-то оптимизма нет.

А как вы оцениваете уже принятые правительством России шаги по поддержке экономики и бизнеса?

А что сделано? Составили список системообразующих предприятий, которые будет поддерживать правительство? В него не вошли корпорации «Сухой» и КамАЗ, а вошли «Макдональдс» и букмекерская компания. Если это меры по поддержке экономики, то они недостаточны и не очень продуктивны. Кредитные каникулы? Какие? Отсрочку на полгода, которую можно использовать только один раз и только в том случае, если ваш доход за последний месяц снизится более чем на 30% по сравнению с ежемесячным? А если он снизится не на 30, а на 27%, например? Всё, выплачивать? Да, ресторанам предложили беспроцентные кредиты. Но зачем ресторану кредит, пусть даже беспроцентный? Только влезет в ещё большие долги. Не думаю, что это будет пользоваться спросом.

Но правительственные чиновники постоянно говорили народу, что Россия отлично подготовлена к кризису. Что можно сейчас сказать про эти обещания?

Вспомните, как наше правительство готовилось к кризису. Оно копило ту самую кубышку. Копило её за рубежом. И Центральный банк РФ 80% своих денег хранит в других странах. Но я не уверен, что такие кубышки помогут спасти нашу экономику. Залог того, что страна может пережить любой кризис, в развитой, сильной экономике, сильном производстве, самодостаточном сельском хозяйстве и гибкой системе подготовки кадров, качественно работающей медицинской системе. А на всех этих вещах последние десятилетия наше правительство сильно экономило. Тормозило развитие промышленности, постоянно закручивало налоговые гайки. Сельское хозяйство поддерживалось гораздо слабее, чем в других странах. В сфере здравоохранения постоянно шло сокращение. В поселках и деревнях убирали медицинские пункты. Во многие больницы и вовсе страшно зайти. Поэтому можно сказать, что в экономическом плане правительство РФ к кризису подготовилось слабо. Защита от кризиса — это не нули в зарубежных банках. Защита от кризиса — это сильная экономика!

Однако либералы в экономическом блоке правительства ведут себя так, словно выбранный ими путь — единственно возможный и альтернативы нет…

Альтернатива есть! Мы уже много лет говорим и повторяем, что нужен новый курс, ориентированный на усиление промышленности, усиление сельского хозяйства и поддержку населения. Это значит, что надо перестать копить кубышку и начать развивать экономику, которая сможет выстоять в кризисные времена. России нужен протекционизм! У нас миллионы предложений и в плане развития образования, и в плане распределения доходов между федеральным центром и регионами. Российские производственники работают в нечеловеческих условиях, и они смогли доказать свою очень высокую конкурентоспособность. И мы говорим производственнику: «Когда «Партия Дела» придёт к власти, мы для вас в два раза снизим налоги, обнулим ключевую ставку. То есть вы будете платить львиную долю своих доходов не банкирам, а сможете вкладывать их в закупку оборудования, в свой коллектив». Мы будем не слушать то, что нам говорят в ВТО, а создавать условия для повышения конкурентоспособности нашего производственника.

А в каком положении сейчас находятся российское сельхозмашиностроение и агропромышленный комплекс?

В сельхозмашиностроении спрос на машины пока не упал. Понятно, что людям в любой ситуации надо есть, и сельское хозяйство будет востребовано. Но проблема связана с тем, что выпуск сельскохозяйственного оборудования у нас зависит от поставок комплектующих из Китая, из Италии, из Германии. С Китаем ситуация вроде смягчается. Предприятия в КНР снова запускаются. А вот заводы Италии и Германии — там сосредоточены поставщики и гидравлики, редукторов, коробок передач и других компонентов — пока стоят и непонятно когда запустятся. Тем более, что границы между некоторыми странами пока перекрыты. Комплектующих на наших предприятиях хватит на месяц работы. И если заводы по производству комплектующих в Италии и Германии не будут запущены, это может стать причиной остановки наших заводов. А с российскими производителями комплектующих ситуация ещё более острая. Они сейчас отправлены на карантин, и если в ближайшую неделю им не разрешат работать, то через неделю остановится всё наше сельхозмашиностроение.

На посевной кампании это тоже отразится?

Критично на ходе посева это не скажется. Потому что машины для посевной кампании уже произведены. А если смотреть на осень, на уборочную кампанию, то тоже вряд ли будет катастрофа. Определённый запас прочности есть, и катастрофы с продовольствием из-за сельхозмашиностроения не будет. Главное, на чём сейчас надо сосредоточиться, так это на том, что хотя ситуация сложная и нервная, у «Партии Дела» есть рецепты выхода из кризиса. И есть надежда, что кризис повлияет на правительство оздоравливающе. Но для того, чтобы это произошло, надо чтобы миллионы людей это осознали и захотели изменений.

А что предлагает «Партия Дела»?

Снижение налогов, отмена налогов при зарплатах ниже 30 тысяч рублей в месяц. Для небогатых людей налоги следует отменить. Это даст им возможность смотреть в будущее с оптимизмом. А сейчас я слышал, что власти РФ собираются поддерживать сети супермаркетов. Хотя поддерживать торговлю надо, поддерживая обычных граждан. У магазинов неприятности из-за того, что люди мало покупают. Мы же предлагаем сменить экономический курс страны. Сейчас для правительства России членство в ВТО и включенность в мировую экономическую систему — это высший приоритет. Для этого деньги надо держать на Западе и не закрывать свой рынок, чтобы международным корпорациям было хорошо в России. Главная задача для Центрального банка — это борьба с инфляцией. Такая экономическая политика ведёт к подавлению реального сектора. По темпам развития мы отстаём от других стран, что в перспективе грозит тяжёлыми потерями. Безо всякого коронавируса.