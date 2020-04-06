Токио, , 21:13 — REGNUM Правительство Японии намерено выделить 108 трлн иен (почти $1 трлн) на поддержку экономики в условиях эпидемии коронавируса, 6 апреля сообщает агентство Reuters.

Объявление о мерах для помощи экономики сделал премьер-министр Японии Синдзо Абэ. 108 трлн иен составляет около 20% ВВП страны.

Также японское правительство планирует ввести чрезвычайное положение в Токио и Осаке из-за резкого роста числа заболевших COVID-19.

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