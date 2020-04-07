Тегеран, , 08:58 — REGNUM 6 апреля глава Организации промышленности, рудников и торговли провинции Гилян (север Ирана) заявил, что ненефтяной экспорт провинции в прошлом иранском году (завершился 19 марта 2020 года) превысил отметку в 579 миллионов долларов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Отметив, что экономические показатели провинции имеют приемлемый рост, несмотря на американские санкции, Фархад Далкпуш подчеркнул, что ненефтяной экспорт из провинции в позапрошлом году составил 518,46 миллиона долларов.

Далкпуш сказал, что целью экспортной программы являлось достижение экспорта в размере $500 млн, однако достигнутые объемы превзошли всякие ожидания. По его словам, в новом году провинция выведет экспорт на новый уровень благодаря активному развитию сферы строительства железных дорог.

По сообщению Далкпуша, основными объектами экспорта в прошлом году были Россия, Азербайджан, Казахстан, Грузия, Афганистан, Ирак, Украина, Пакистан и Беларусь.