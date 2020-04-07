Тегеран, , 08:59 — REGNUM 6 апреля управляющий директор нефтегазовой компании Pars заявил, что добыча природного газа на газовом месторождении Южный Парс превысила 700 миллионов кубометров. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохаммад Мешкинфам отметил, что морская часть фазы 11 и шесть платформ фаз 13, 14, 22, 23 и 24 были установлены в прошлом иранском году (начиная с 20 марта 2019 года), четыре из них были введены в эксплуатацию.

По его словам, две другие платформы будут введены в эксплуатацию через две недели, причём запуск платформ 13 А и С был отложен из-за вспышки коронавируса. «Поскольку большое скопление людей повышает риск заражения коронавирусной инфекцией, мы стараемся выполнять эту работу с минимально возможным количеством сотрудников», — сказал Мешкинфам.

Он сообщил, что шельфовая часть нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) фазы 14 была подготовлена к концу текущего иранского года (20 марта), и все усилия теперь сосредоточены на том, чтобы закончить оставшуюся часть НПЗ к концу текущего года (20 марта 2021 года).

По словам управляющего, в настоящее время в нефтегазовой компании Pars реализуется 17 проектов, еще 22 будут поставлены на повестку в этом году.