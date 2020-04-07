Тегеран, , 09:07 — REGNUM По словам министра промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран (ИРИ) Резы Рахмани, поскольку распространение коронавирусной болезни (COVID-19) продолжается, Иран увеличит производство защитных масок для лица до 4 миллионов в день в ближайшие недели. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 5 апреля.

«Суточная мощность Ирана по производству масок для лица составляла около 700 000 до начала пандемии, когда объем производства в стране составлял 300 000 масок для лица в день», — отметил Рахмани, подчеркнув, что иранские производственные подразделения теперь работают круглосуточно.

Он сообщил, что министерство принимает все меры в соответствии с протоколами, принятыми министерством здравоохранения, и действует в координации с национальным штабом по борьбе со вспышкой коронавируса.

Министр также рассказал, что менее чем за два месяца в стране производство моющих средств и спирта выросло в восемь и двадцать раз соответственно.

«Производство защитных перчаток увеличилось более чем в два раза», — отметил Рахмани.