Тегеран, , 09:09 — REGNUM 4 апреля пресс-секретарь иранской таможенной администрации (IRICA) заявил, что после подписания и дальнейшей реализации преференциального торгового соглашения 27 октября 2019 года товарооборот между Ираном и Евразийским Экономическим Союзом (ЕАЭС) за пять месяцев достиг $1,5 млрд. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Рухолла Латифи отметил, что товарооборот между Ираном и ЕАЭС составил 1 489 232 265 долларов, из которых 67% приходится на импорт Ирана и 33% — на экспорт. По его словам, экспорт в зону ЕАЭС составил 1 159 479 тонн на сумму 489 931 955 долларов, а импорт составил 2 958 128 тонн на сумму 999 300 310 долларов.

Крупнейшим экспортным рынком иранских товаров была Россия с объёмом 481 668 тонн товаров на сумму 248 555 102 доллара, что составило 50% от общей торговли с ЕАЭС. По словам Латифи, Армения и Казахстан занимают второе и третье места с 24,6% и 16% соответственно.

Он также отметил, что крупнейшим экспортером ЕАЭС в Иран является Россия с 2 007 981 тонной товаров на сумму 713 706 799 долларов, что составляет 71,4 процента экспорта ЕАЭС в Иран. Казахстан и Беларусь занимают второе и третье места с 24,9% и 2,3% соответственно.