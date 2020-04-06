Лондон, , 20:03 — REGNUM Мировой рынок нефти продолжает находиться под давлением глобального спада из-за пандемии коронавируса, к настоящему моменту 6 апреля нефть Brent потеряла около 4%, WTI — около 7% цены.

Июльские фьючерсы Brent находятся в минусе на $1,45 (4,25%), на отметке $32,66 за баррель. Диапазон Brent составляет $30,68 — $34,24 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подешевели на $1,89 (6,67%) и находятся на $26,45 за баррель. Диапазон торгов WTI — от $25,41 до $28,24 за баррель.

Читайте также: Нефть пытается вернуться к уровню $40