Минск, , 20:01 — REGNUM Правительство Белоруссии постановлением № 205 от 4 апреля расширило перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются министерством антимонопольного регулирования и торговли. Об этом говорится в опубликованном 6 апреля документе, который подписал премьер-министр Сергей Румас.

Постановление закрепляет особый режим оборота 30 товарных позиций. Последние десять позиций дополнены нынешним постановлением.

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Теперь в перечень включены туалетная бумага, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, консервы мясные и рыбные, молоко сухое, кофе, бутилированная вода, твёрдое мыло — хозяйственное и туалетное, а также «средства защиты органов дыхания (маски, предназначенные для индивидуального применения) и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи)».

Напомним, власти Белоруссии официально не признают эпидемии коронавируса. По мнению Александра Лукашенко, распространению инфекции гораздо больше, чем закрытие границ помогут водка, баня, жирная пища и ещё более удивительные продукты и способы дезинфекции.

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