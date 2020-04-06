Нью-Йорк, США, , 19:56 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США выросли более чем на 5% в ходе торговой сессии 6 апреля на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 1177,95 пункта (5,60%), до 22 230,48 пункта, индекс S&P 500 вырос на 139,03 пункта (5,59%), до 2627,68 пункта, индекс Nasdaq вырос на 404,02 пункта (5,48%), до 7777,10 пункта.

Рынок отреагировал на заявления чиновников Белого дома о вероятной «стабилизации» ситуации с коронавирусом в США. Тем не менее, эпидемия продолжается — в стране выявлены уже 338 995 заболевших COVID-19, погибли 9683 человек.

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