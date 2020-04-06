Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 19:33 — REGNUM На Ямале миф о чудодейственных свойства имбиря против новой коронавирусной инфекции взвинтил стоимость данного корня до 5 млн рублей. Именно столько запрашивает за килограмм имбиря продавец Николай на популярном сайте объявлений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Объявление Николая из Ноябрьска Www.avito.ru/noyabrsk

Когда корреспондент ИА REGNUM позвонил продавцу воистину золотого корня, то рассчитывал на рассказ о шутке. Но нет, Николай уверен, что чем дольше будет длиться истерия вокруг коронавируса, тем больше вероятность найти покупателя.

Как сообщил Николай, чеснок и имбирь исчезли с прилавков Ноябрьска уже более недели тому назад.

«Сегодня прошлись по трём сетевым магазинам. Сморщенные лимоны предлагаются по 200 рублей за штуку. Имбирь ежедневно растёт в цене. Мы покупали месяц назад этот корень по 200 рублей, как хорошее укрепляющее иммунитет средство. Сейчас его разрекламировали до небес и стоит имбирь уже свыше 4 тыс. рублей за килограмм. И по этой цене имбиря нет. Смели всё. Вы удивляетесь моему объявлению? А я поражаюсь безудержной жажде наживы и отсутствии у некоторых людей здравого смысла», — сообщил Николай корреспонденту ИА REGNUM.

Николай также отметил повышение стоимости элементарного картофеля, стоимость которого взлетела в ямальском городе до 190 рублей за килограмм.