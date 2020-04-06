Вологда, , 19:25 — REGNUM Вологодских медработников, оказывающих помощь зараженным коронавирусом, поддержат материально. На стимулирующие выплаты регион получит 47 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Стимулирующие выплаты к заработной плате получат врачи и средний медицинский персонал, участвующий в обеспечении вызовов и работе в составе специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи; те, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь, а также работающие в фельдшерско-акушерских пунктах и стационарах. Мера поддержки ориентирована на тех, кто непосредственно работает с заболевшими новой коронавирусной инфекцией и вологжанами, рискующими заразиться. Конкретные объемы выплат будут зависеть от квалификации и среднемесячного дохода. Материальная поддержка будет действовать вплоть до завершения периода эпидемиологического неблагополучия.

«Наши врачи работают в зонах риска, находятся на переднем краю борьбы с коронавирусом, и мы делаем все для того, чтобы обеспечить их средствами индивидуальной защиты, — заявил губернатор Олег Кувшинников. — Сейчас они нуждаются в поддержке не меньше тех, кого лечат. Необходимо немедленно разработать порядок и запустить выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку с сегодняшнего дня, чтобы медработники ощутили поддержку».

Как сообщало ИА REGNUM, Ненецкий АО на стимулирующие выплаты медикам получил 1,7 млн рублей.