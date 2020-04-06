Москва, , 19:17 — REGNUM На пособия по безработице правительство России дополнительно выделяет 30 млрд рублей. Об этом сегодня, 6 апреля, заявил в интервью телеканалу «Россия 24» министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

По словам Котякова, на поддержку тех граждан, которые обращаются в центры занятости за пособием по безработице, направлено 30 млрд рублей. Напомним, что президент России Владимир Путин распорядился поднять пособие по безработице до уровня минимального размера оплаты труда.

В период пандемии экономическая ситуация в стране ухудшилась и многие граждане могут потерять работу.

Также Котяков рассказал, что порядка 35 млрд рублей выделены на на оплату больничных листов в соответствии с измененным порядком.

Он подчеркнул, что в первую очередь эти средства направлены на оплату больничных листов граждан старше 65 лет, которые на сегодняшний день находятся на карантине. Также больничные листы могут получить граждане. прибывшие из-за границы и проживающие с ними лица.