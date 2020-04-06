Ижевск, , 19:05 — REGNUM На прямую линию в социальной сети главе Удмуртии Александру Бречалову поступила жалоба о скачке цены на имбирь на фоне коронавируса в пять раз — до 1,5 тыс. рублей за кг. Бречалов отметил, что никогда его не ел, и, наверное, зря.

«Не употреблял, теперь жалею об этом. Как же я так, без имбиря-то.Что же в этом имбире? Вам, наверное, сказали, что он от коронавируса спасает?» — недоумевает глава республики.

Бречалов заверил, что все продукты питания из перечня приоритетных очень четко контролируются. Однако он обещал отработать жалобу жительницы Ижевска и выяснить, почему этот товар так резко подорожал. Также будут выяснять причины роста стоимости лимонов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) направил обращение в ФАС и Генпрокуратуру с просьбой проверить рост цен на лимоны, имбирь, чеснок и мед. На фоне коронавируса в ряде регионов фиксируется рост цен на ряд продуктов, которые укрепляют иммунитет. В частности, чеснок по цене 743 рубля за килограмм предлагают купить жителям Астраханской области.