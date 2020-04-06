Москва, , 18:53 — REGNUM Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Владислава Федулова новым заместителем министра экономического развития России. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Федулова Владислава Викторовича заместителем министра экономического развития Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе.

Владислав Федулов с 2012 году и до последнего времени занимал должность директора департамента информационных технологий и связи правительства России.