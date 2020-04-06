Калуга, , 19:09 — REGNUM В Калужской области некоторые предприятия индустриальных парков 6 апреля частично возобновили деятельность, после вынужденных каникул, связанных с профилактическими мерами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации министерства экономического развития региона.

На заводе ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС» в Калуге kaluga-gov.ru

К примеру, на ООО «Фуяо Стекло Рус» вышли на работу 30% сотрудников, в ООО «ФУКС ОЙЛ» часть персонала трудится удаленно, а часть — на производстве. На предприятии «Вольво Восток» сегодня на производство вышли 25 человек, через две недели здесь рассчитывают возобновить производство в полном составе. Полностью приступили к деятельности на ООО «Континентал Аутомотив Системс РУС».

На предприятии «Мако Фурнитура», которое возобновило работу, трудятся 105 человек. О запуске производства с участием 45 сотрудников объявило ООО «Меркатор Калуга». Запущено производство с участием 50% работников АО «РЕКАСТ».

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