Москва, , 18:42 — REGNUM На поддержку семей с детьми в Российской Федерации власти направляют порядка 200 млрд рублей. Об этом сегодня, 6 апреля, в интервью телеканалу «Россия 24» заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

По словам Котякова, в целом, власти направляют на поддержку семей с детьми дополнительно 200 млрд рублей. Из них 140 млрд рублей — это только размер выплаты, которые предполагаются семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Такие выплаты получат семьи, где среднедушевой доход меньше прожиточного минимума. Сама выплата составит 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.

«Это та выплата, которая выплачивается с 1 июня и начисляется с 1 января. А вторая выплата, о которой недавно говорил президент, — это выплата для семей с детьми до трех лет», — пояснил Котяков.