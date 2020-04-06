Санкт-Петербург, , 18:33 — REGNUM Автодилеры Петербурга просят распространить на них льготы, предусмотренные для малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за коронавируса. Соответствующее обращение они направили губернатору Петербурга Александру Беглову, а также губернатору Ленобласти Александру Дрозденко.

Авторы послания отметили, что дилерские предприятия Петербурга являются крупнейшим, после московского региона, сбытовым звеном цепочки всего автомобильного производственного комплекса РФ. В городе работают порядка 300 таких предприятий с общей численностью сотрудников более 30 тыс. человек и совокупным зарплатным фондом около 25 млрд рублей в год.

«Большинство предприятий отрасли являются крупными и добросовестными налогоплательщиками, и по нашим оценкам суммарный объём начисленных налогов, сборов в бюджетную систему РФ, а также страховых взносов составляет более 20 млрд рублей в год», — указывают они.

Под письмом подписались руководители ГК «Аларм-моторс», ГК «Максимум», ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», ГК «Петровский», ГК WAGNER, АО «Автодом», «Ауди Центр Петербург», «Аксель Групп», Major в Санкт-Петербурге, ГК «Мега-Авто», ООО «ОАК», ГК «Инчкейп в Санкт-Петербурге», ООО «Авангард», ООО «Автопродикс», ГК «Сигма», ГК «Прагматика», АО «ИАТ», ООО «Р-моторс-Лада», ООО «М2О», ООО «Карс Фэмили» и ООО «Карс Фэмили СТО».

«Меры правительства Петербурга по поддержке малого и среднего бизнеса практически недоступны дилерским предприятиям ввиду значительных торговых оборотов отрасли. Тем не менее, такая адресная поддержка сейчас крайне необходима, чтобы предотвратить их крах и, как следствие, ощутимые социальные последствия для региона», — считают автодилеры.

Беглова просят сократить налоги и сборы либо предоставить субсидии в размере региональных и местных налогов, предоставить налоговые каникулы, продлить срок действия специальных налоговых режимов (ЕНВД), освободить от арендной платы за городское имущество, а также подумать, как еще можно помочь дилерам за счет бюджета.

«В сложившихся обстоятельствах дилерские предприятия лишены практически всех источников выручки, при этом на период до 30 апреля они приняли на себя обязательства по сохранению рабочих мест и выплате заработной платы», — указывают авторы письма.

Компании по продаже автомобилей обременены обязательствами по оплате налогов и сборов, выплатам в фонды, обслуживанию банковских кредитов (около 60 млрд рублей). Такая финансовая нагрузка при отсутствии источников дохода неизбежно приведет к скорой череде банкротств, уверены участники рынка.