Чита, , 18:15 — REGNUM Забайкальский край, ставший первой российской территорией, которая ввела полный запрет на продажу алкоголя в период вынужденной самоизоляции из-за мировой эпидемии коронавируса, спустя несколько дней отменил «сухой закон». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, решение принималось драматично.

После того, как региональное правительство получило информацию о росте «пьяных» преступлений в период объявленный в России нерабочих дней, губернатор Александр Осипов приостановил продажу спиртного на всей территории края «до особого распоряжения». В тот же день в магазинах начался ажиотаж. По свидетельству местных СМИ, «алкоголь с прилавков стали сметать прилавками».

Уже на следующий день, 3 апреля, и. о. министра экономразвития региона Александр Бардалеев в ходе брифинга заявил, что полный запрет на продажу алкоголя продлится лишь до 6 апреля 2020 года, а после этого в регионе будут сокращены часы продажи спиртного.

Но не прошло и нескольких часов, как чиновники опубликовали новое официальное сообщение. Опровергая отмену запрета, они известили: «В сложившихся в крае условиях продолжения «пьяного пира во время чумы», а также циничных заработков на крови и здоровье людей краевое руководство не допустит».

И вот уже 6 апреля, поздно вечером, власти были вынуждены признать — сухой закон заменяют на ночное ограничение торговлей алкоголем:

« Продажа спиртного ограничивается в Забайкалье с 9:00 до 18:00 до особого распоряжения».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM достоверные источники в правительстве региона, тактика властей учитывала объективную картину: «Сначала «каникулы» восприняли как праздник. Люди пошли гулять. Утроился закуп алкоголя. Запрет позволил обозначить карантинный характер выходных дней. Теперь власти надеются на сознательность и строгость соблюдения всех мер карантина». Нетрудно предположить, что сухой закон может вновь ступить в действие.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в режим самоизоляции Забайкалье, как и все российские регионы, перешло 31 марта. Несмотря на то, что в регионе найден всего один заразившийся коронавирусной инфекцией, губернатор региона Александр Осипов пошёл на беспрецедентные меры. Он не только ввёл на время сухой закон, но и обязал всех прибывающих в край граждан уходить на 14-дневный карантин.

Читайте также: «Пьяный пир во время чумы»: Забайкалье передумало отменять сухой закон

Читайте также: Всех граждан, прибывших в Забайкалье, отправят на карантин