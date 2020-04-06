Париж, , 18:14 — REGNUM Переговоры стран G20 по поводу ситуации с нефтью состоятся 10 апреля, пишет 6 апреля Financial Times.

Приводится комментарий главы Международного энергетического агентства Фатиха Бирола. Он заявил, что сейчас, в условиях избытка нефти, государства G20 должны «обеспечить и поддерживать финансовую и экономическую стабильность на мировых рынках».

Напомним, обрушение нефтяных цен произошло после несостоявшегося продления сделки ОПЕК+ по сокращению объёмов нефтедобычи. Предыдущая договорённость истекла в последний день марта.

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