Рига, , 18:09 — REGNUM В Латвии в течении марта закупочные цены на молоко снизились на 10 — 15%, а средняя цена за месяц составила 0,29 евро за литр. Об этом, как пишет портал Dienas Business, заявил исполнительный директор латвийской Ассоциации фермерских хозяйств (LSA) Каспар Мелнис.

«Наступил настоящий момент, чтобы снизить размер НДС для латвийского молока, мяса, хлеба и яиц», — сказал Мелнис.

По его словам, в среднем в Латвии продается 2680 тонн молока в день. Исполнительный директор латвийской Ассоциации фермерских хозяйств отметил, что сегодня производители молока просто накапливают объёмы сырья, не имея возможности продать излишки. В качестве альтернативы перерабатывая его в сухое молоко и масло. Закупочные цены на них низки, и не превышают 190 евро за тону, отметил он.

По мнению председателя правления Центрального союза молочных хозяйств Латвии Яниса Шолка, единственной возможностью для предпринимателей является увеличение доли местного рынка. Речь идёт о вытеснении 500 тонн экспортной молочной продукции, которая реализуется в латвийских магазинах каждый день, сказал он.