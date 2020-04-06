Москва, , 17:56 — REGNUM Человечество рискует столкнуться с ситуацией, когда бороться с вызванными коронавирусом осложнениями будет просто нечем. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля заявил политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя карантинные меры, предпринятые многими странами мира.

«Рациональнее всего поступают именно те, кто надеется сократить эпидемию до минимума, — сказал Вассерман. — Потому что возможности службы здравоохранения не безграничны. И если в какой-то момент их ресурсы будут задействованы полностью, то дальше бороться с осложнениями будет просто нечем. Поэтому те, кто старается сократить контакты между людьми в надежде уменьшить число болеющих одновременно, на мой взгляд, правы».

Кроме того, как подчеркнул эксперт, если исходить из китайского опыта, то задавить болезнь в одной отдельно взятой стране можно месяца за три, но со всеми ли государствами сработает китайский опыт, пока, к сожалению, никто не знает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, далеко не все страны решили прибегнуть к карантину. Так, например, ранее стало известно, что власти Швеции не будут ущемлять права граждан и вводить карантин.

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