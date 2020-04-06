Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM Авиарейс Ростов-на-Дону — Нижнекамск вошёл в перечень авиамаршрутов, субсидируемых из региональной казны Ростовской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском министерстве транспорта 6 апреля.

«Перечень субсидируемых маршрутов дополняется в рамках лимитов, доведённых минтрансу на эти цели. Так, в число субсидируемых включен маршрут Ростов-на-Дону — Нижнекамск. Этот перечень будет уточняться и в дальнейшем», — отметил глава ведомства Андрей Иванов.

ИА REGNUM напоминает, что в 2019 году было выделено 324 млн рублей на открытие новых авиамаршрутов из международного аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону). Финансовую поддержку на таком же уровне планируется сохранить в течение трёх лет.

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