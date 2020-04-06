Краснодар, , 17:44 — REGNUM Полтора миллиарда рублей готовы направить власти Краснодарского края на поддержку малого бизнеса. Об этом губернатор Вениамин Кондратьев заявил на совещании по вопросу поддержки экономической и социальной стабильности на территории края в период ограничительных мероприятий 6 апреля.

«Что касается малого бизнеса. Мы докапитализировали краевые фонды на 1,5 млрд рублей. Они будут выдавать займы практически без процентов. Это важная и необходимая мера для того, чтобы бизнес сохранил свою устойчивость», — сказал Кондратьев.

На данный момент фонд микрофинансирования края увеличен на 1 млрд 250 млн рублей, предпринимателям доступна реструктуризация займов на срок до года. Кроме того, пострадавшим от коронавируса предпринимателям будут предложены займы до 1 млн под процентную ставку 1% со льготным периодом до 1 года — на неотложные нужды и под 0,1% годовых — на выплату зарплаты, аренды и коммунальных платежей. Предприятия, производящие средства индивидуальной защиты, могут получить до 5 млн рублей по 1% годовых.

Как сообщало ИА REGNUM, с 31 марта до 12 апреля на территории края действует строгий карантин. Губернатор Кондратьев не исключил отмену строгих ограничений после 12 апреля, если эпидемиологическая обстановка останется стабильной. В этом случае смогут начать работу ярмарки выходного дня, парикмахерские, автомойки.