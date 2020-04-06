Рига, , 17:41 — REGNUM Национальный Совет по электронным средствам информации (NEPLP) Латвии подготовил программу государственной поддержки на 1,6 млн евро для непрерывного производства ТВ и радио контента электронными медиа в условиях пандемии COVID-19. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, доходы от продажи рекламы на коммерческих радиостанциях и ТВ к апрелю снизились в среднем на 50%, а у некоторых компаний на 80%. Часть медиа уже начала сокращать сотрудников.

Программу поддержки NEPLP на заседание правительства Латвии представит министерство культуры.

Предполагается, что средства в размере 1,6 млн пойдут на оплату труда создателей контента. Кроме того, коммерческие телеканалы и радиостанции на весь период действия ЧС могут быть освобождены от расходов на оплату вещания. Что составляет ежемесячно 200 000 евро для всех СМИ.