Екатеринбург, , 17:59 — REGNUM 25−30% малого бизнеса Свердловской области может полностью разориться за апрель 2020 года. Об этом заявил член совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей Сергей Козлов на пресс-конференции.

По словам Козлова, с такими обстоятельствами предприниматели столкнулись впервые.

«Это кризис, когда ничего нельзя предпринять, чтобы спасти свои наработки, резервы», — отметил выступающий.

Эксперт предположил, что почти до трети всех предприятий почувствуют «самые разные последствия», самые печальные из которых — разорение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области введен режим самоизоляции. 5 апреля 2020 года ряду предприятий ослабили ограничения и разрешили работать.

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