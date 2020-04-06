Киев, , 17:26 — REGNUM Крупные плательщики налогов на Украине в январе-марте 2020 года уплатили в государственный бюджет 83,1 млрд грн, сообщила 6 апреля налоговая служба страны, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, эта сумма на 1,9 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года и составляет 54,4% от общего сбора по Украине.

Ведомство отмечает значительный прирост платежей в бюджет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по акцизному налогу (на 15,2% больше) и налогу на прибыль (на 13,4% больше).

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, в марте доходы общего фонда госбюджета составили 78,4 млрд грн, роспись выполнена на 89,3%. Таким образом, госбюджет Украины в марте недополучил более 10% плановых доходов, причем львиную долю плана не смогла выполнить таможня.