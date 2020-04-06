Киев, , 17:12 — REGNUM Из-за резкого роста цен на лук на внутреннем рынке Украина начала импортировать лук из России, сообщила 6 апреля пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

Лук

По данным компании, импорт лука из России начат в первые дни апреля, также Украина покупала этот вид овощей в Нидерландах, Казахстане и Узбекистане.

В сообщении отмечается, что, несмотря на то, что цены на лук в России тоже динамично растут, цены на Украине в настоящий момент — почти в два раза выше российских.

Также экономисты напоминают, что в этом сезоне Украина массово закупала картофель в России, поэтому схема импорта понятна — «ведь те же трейдеры могут предложить и лук».

Вместе с тем в пресс-релизе приводится мнение экономиста инвестиционного департамента продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрея Ярмака, который заявляет, что поставки лука из России на Украину не будут очень масштабными ввиду претензий к качеству. Конкретных объемов поставок эксперт не называет.

ИА REGNUM напоминает, что «коронавирусный» кризис ознаменовался резким ростом цен на овощи на Украине, причем лук подорожал более остальных. Всю зиму цена на лук держалась в районе 7−8 грн за кг, а сейчас достигает 20−30 грн ($0,7 — $1,1), в зависимости от магазина.