Рига, , 17:11 — REGNUM В долгосрочной перспективе размер пенсии в Латвии не сможет обеспечить человеку возможность выжить. Об этом сообщил председатель пенсионного фонда SEB Life and Pension Bacltiс Арнольд Чулкстен порталу Dienas Business.

«Пенсионная система Латвии устойчива. Проблема в том, что её устойчивость основывается на снижении размера пенсии при снижении уровня поступлений социального налога», — сказал Чулкстен.

Он отметил, что согласно расчётам Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (OECD), число работающих в Латвии сократиться в ближайшие 30 лет на 30−40%. При этом продолжительность жизни в стране вырастет на пять, шесть лет. Это значит, что объём социального налога в расчёте на одного пенсионера снизится в три, или четыре раза, сказал Чулкстен.

По его словам, если сегодня государственная пенсия первого уровня обеспечивает человеку доход в размере 60−70% от размера его последней зарплаты, то через 30 лет не более 25%. Эта пропорция не даст людям возможности вести нормальный образ жизни, отметил председатель пенсионного фонда SEB Life and Pension Bacltiс.