Москва, , 16:46 — REGNUM Завтра, 7 апреля, комитет Госдумы по природным ресурсам и собственности проведет онлайн парламентские слушания по вопросам обеспечения прав дольщиков в условиях нынешней экономической ситуации, передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля.

Как ожидается, в парламентских слушаниях примут участие глава Минстроя Владимир Якушев, гендиректор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, а также представители Счетной палаты, Фонда защиты прав дольщиков, Ассоциации банков России, застройщиков, депутаты Госдумы.

В повестку включены вопросы о мерах, которые принимаются для защиты прав дольщиков и влиянии новых экономических условий на рынок долевого строительства.

Ожидается, что представители банковской сферы поделятся информацией о существующих приемах для снижения выплат по ипотечным кредитам и о том, смогут ли обманутые дольщики воспользоваться механизмом ипотечных каникул.